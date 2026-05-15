All’Istituto Marcelli di Foiano della Chiana il primo corso per il patentino da saldatore

All’Istituto Omnicomprensivo Marcelli di Foiano della Chiana si è avviato il primo corso per il patentino da saldatore a filo. Il percorso formativo è organizzato in collaborazione con Confartigianato e due aziende specializzate nel settore. L’obiettivo è offrire ai partecipanti una formazione qualificata che consenta loro di accedere al mondo del lavoro con una certificazione riconosciuta. La scuola ha stretto accordi con le aziende per facilitare l’integrazione tra formazione scolastica e opportunità professionali.

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