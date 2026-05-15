All’Istituto Marcelli di Foiano della Chiana si svolge il primo corso per ottenere il patentino da saldatore, con il supporto di Confartigianato. L’iniziativa coinvolge studenti che desiderano acquisire competenze specifiche nel settore della saldatura. Il corso si rivolge a persone interessate a formarsi professionalmente in questa disciplina. La collaborazione tra l’istituto e l’associazione mira a favorire l’acquisizione di qualifiche riconosciute nel mercato del lavoro. La prima sessione del corso è iniziata nel mese di maggio 2026.

Arezzo, 15 maggio 2026 – All ’Istituto Marcelli di Foiano della Chiana il primo corso per il patentino da saldatore con il sostegno di Confartigianato. Scuola e imprese del territorio insieme per creare occupazione. Ancora un ponte concreto tra scuola e mondo del lavoro. È questo l’obiettivo del primo corso per l’ottenimento della qualifica di saldatore a filo promosso dall’Istituto Omnicomprensivo Marcelli di Foiano della Chiana in collaborazione con Confartigianato e con le aziende Welding Group e Sbragi Donato Srl. Il progetto è stato presentato ufficialmente presso l’istituto scolastico nel corso di una conferenza stampa alla presenza della dirigente scolastica Anna Bernardini, del presidente di Confartigianato Valdichiana Luca Parrini, del responsabile area Valdichiana Giacomo Magi e del sindaco di Foiano della Chiana Jacopo Franci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Scuola e integrazione a Foiano della Chiana un progetto sperimentale di Unistrapg

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