Ne avevamo già parlato all’epoca dell’intervista realizzata sul finire dello scorso anno: c’è una magia dentro la musica di Artie 5ive che non si può spiegare a parole. Un mix di stile, attitudine e consapevolezza che porta ogni pezzo a raccontare qualcosa, anche se non vorrebbe. Sempre dimostrando che ha poco a che fare con le modalità di racconto dei colleghi, Artie è in un periodo particolare per un rapper moderno: è in una fase di roll out di un disco di cui sappiamo il nome, a cui è legato un tour, ma del quale non abbiamo una data d’uscita. Questa notte è uscita Bop Bop, la seconda traccia che anticipa Vittoria, un progetto che ci dirà tanto di cosa è successo nella vita di Artie 5ive dopo che ha scoperto La Bellavita. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Non provate a dire ad Artie 5ive che fa pop

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Niko Pandetta - QUALCUNO HA FATTO LA SPIA (feat. Artie 5ive)

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