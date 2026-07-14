Il nuovo singolo di Artie 5ive, intitolato “Bop Bop”, sarà disponibile venerdì 17 luglio. È il secondo capitolo del progetto intitolato “Vittoria”.

ARTIE 5IVE Il nome più caldo del rap italiano È “BOP BOP” IL NUOVO SINGOLO FUORI VENERDÌ 17 LUGLIO SECONDO CAPITOLO DI “VITTORIA” IL NUOVO ALBUM IN ARRIVO ENTRO UN ANNO “ASPETTANDO VITTORIA TOUR 2026” IN AUTUNNO REGISTRA IL SUO PRIMO SOLD OUT ALL’ UNIPOL FORUM DI ASSAGO Dopo una serie di successi discografici e l’annuncio del tour “ASPETTANDO VITTORIA” che ha già registrato il sold out per la sua prima data all’Unipol Forum di Assago in pochi giorni, Artie 5ive svela un altro capitolo del suo nuovo percorso artistico con “BOP BOP”, il singolo fuori venerdì 17 luglio e seconda anticipazione dell’album di prossima uscita “VITTORIA”, in arrivo entro un anno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Artie 5ive: “Bop Bop” è il nuovo singolo fuori venerdì 17 luglio

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Artie 5ive - Bambola (Feat. Niky Savage)

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