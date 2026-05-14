I giochetti del NYT | ieri il rapporto sulle sevizie sessuali provate sui palestinesi oggi quello sulle violenze non provate dei palestinesi

In appena un giorno, il New York Times ha pubblicato due articoli distinti riguardanti il conflitto israelo-palestinese. Il primo si concentra su un rapporto che documenta violenze sessuali su palestinesi, con testimonianze dirette e prove concrete. Il secondo, invece, tratta di presunte violenze da parte dei palestinesi, senza prove confermate. La differenza tra le due narrazioni evidenzia come i resoconti possano variare in modo significativo a seconda delle fonti e delle interpretazioni.

Il NYT non sa decidere: ieri il rapporto sulle violenze (provate) sui palestinesi, oggi quello sulle violenze (non provate) dei palestinesi Una sola giornata separa due tragiche storie di violenza sessuale legate al conflitto israelo-palestinese. Ma il modo in cui i principali media occidentali le hanno trattate, evidenzia Drop Site News, rivela un’asimmetria difficile da ignorare. L’11 maggio 2026, il noto editorialista del New York Times Nicholas Kristof ha pubblicato – tra le opinion – un’inchiesta meticolosamente documentata, intitolata The Silence That Meets the Rape of Palestinians. Kristof ha intervistato quattordici sopravvissuti palestinesi – uomini, donne e persino bambini – che hanno raccontato stupri, sevizie sessuali e torture sistematiche da parte di guardie carcerarie, soldati e interrogatori israeliani. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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