La BBC consiglia ai turisti inglesi di evitare di ordinare cappuccino dopo i pasti in Italia e di non richiederlo al ristorante. Inoltre, sconsiglia di usare il parmigiano sugli spaghetti alle vongole e di chiedere modifiche ai piatti, come cambiare il formato della pasta o gli ingredienti. Queste indicazioni fanno parte di sette regole per comportarsi correttamente durante le vacanze nel paese.

Il cappuccino dopo pranzo? Ovviamente da evitare. Il parmigiano sugli spaghetti alle vongole? Nemmeno a parlarne. E guai a chiedere di cambiare il formato della pasta o gli ingredienti di un piatto. Sono alcune delle sette regole che BBC Travel suggerisce ai turisti inglesi in vacanza in Italia per evitare figuracce al ristorante e capire meglio la cultura gastronomica del Paese. A firmare la guida è Eva Sandoval, giornalista di BBC Travel e figlia di immigrati italiani negli Stati Uniti. Dopo aver vissuto per 14 anni a Terracina, oggi divide il suo tempo tra l’Italia e l’America e ha deciso di mettere nero su bianco quelle che definisce le regole non scritte della tavola italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non ordinate il cappuccino dopo la colazione, anzi, non ordinatelo proprio al ristorante. E la pasta non è mai un contorno”: la Bbc detta 7 regole ai turisti inglesi in vacanza in Italia

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