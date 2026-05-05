Blitz contro il clan Contini | arresti dopo il raid al ristorante Cala la Pasta sgominata baby gang della camorra

Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato ha portato a termine un’operazione a Napoli che ha portato all’arresto di diversi soggetti legati al clan Contini. L’intervento è stato preceduto da un raid presso il ristorante “Cala la Pasta”, luogo di ritrovo di una baby gang collegata alla camorra. Gli agenti hanno eseguito numerose perquisizioni e fermati sono stati portati in custodia, con l’obiettivo di smantellare le attività illecite del gruppo.

Maxi operazione della Polizia di Stato contro la criminalità organizzata a Napoli. Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 soggetti pluripregiudicati e il divieto di dimora in Campania per altri 3, tutti gravemente indiziati di appartenere al clan Contini, parte della cosiddetta Alleanza di Secondigliano insieme ai clan Mallardo e Licciardi. Il provvedimento nasce dalle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e condotte dalla Squadra Mobile, sviluppate a partire dalla violenta aggressione avvenuta il 15 maggio 2022 presso il ristorante “Cala La Pasta” in via dei Tribunali. Per...🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Blitz contro il clan Contini: arresti dopo il raid al ristorante “Cala la Pasta”, sgominata baby gang della camorra Notizie correlate Camorra, 'delivery' della droga: 13 arresti per clan ContiniUn sistema di spaccio “a domicilio”, organizzato come un vero servizio di delivery, è stato scoperto dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli... Cyber-camorra, blitz contro il clan Mazzarella: 16 arresti per maxi truffe onlineUn sistema criminale sempre più tecnologico, capace di svuotare conti correnti attraverso internet e telefonate ingannevoli. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bari, scatta il blitz contro i clan: 14 arresti per gli omicidi Scavo e Capriati; Camorra, blitz contro il clan Contini; Le immagini del blitz antidroga nel Napoletano, colpito il clan Russo attivo a Nola: 23 arresti; Blitz all’alba, scacco al clan Russo di Nola: 23 arresti per droga e armi | I NOMI. Bari, scatta il blitz contro i clan prima di San Nicola: 14 arresti per gli omicidi Scavo e Capriati TUTTI I NOMILa risposta della Dda dopo le tensioni cominciate il 19 aprile nella discoteca Divina di Bisceglie: tutto parte dall'omicidio del rampollo del boss della città vecchia. Perquisizioni di polizia, carab ... lagazzettadelmezzogiorno.it Bari, blitz contro i clan: 11 arrestiSono 11 le persone arrestate e 3 quelle fermate nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, assassinato a Bari il primo aprile 2024 e di Filippo Scavo, il 43enne ucciso a ... quotidianodipuglia.it PARENTESI SARDA per Marco Zanchetta e Luca Schiera, il quale racconta: "Blitz nella Gola di Gorropu con l'idea di salire la storica Isolitudine (480 metri e A4, aperta nel '98 da Icaro Demonte, Mirko Giorgi e Lorenzo Nadali, poi liberata nel 2004 da Mauro "B - facebook.com facebook Balneari, bloccato il blitz della Lega. Bocciato l’emendamento, niente proroga alle concessioni x.com