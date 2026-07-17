Oggi si celebra la Giornata mondiale della giustizia internazionale, un evento che ricorda l’importanza del diritto penale nel contesto globale. La giornata, istituita da 16 anni, si svolge in un momento in cui molte aree del mondo sono segnate da conflitti e violazioni dei diritti umani. La commemorazione mira a mantenere viva l’attenzione sulla necessità di risposte legali alle ingiustizie e alle violazioni sistematiche.

In un panorama globale lacerato da conflitti e violazioni sistematiche dei diritti umani la Giornata mondiale della giustizia internazionale rappresenta ormai da 16 anni una piccola fiamma di speranza. Fortemente voluta dai 124 Stati che riconoscono la legittimità e l’operato della Corte penale internazionale, questa ricorrenza ha lo scopo di diffondere i principi della giustizia e di un sistema di cooperazione teso a sanzionare e reprimere i peggiori crimini contro l’umanità. Per Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International - Italia, Giornata mondiale della giustizia penale internazionale assume il valore di un vero e proprio... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Non c’è pace senza giustizia. Oggi la Giornata per il diritto penale internazionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Presidenza della Repubblica Italiana, 17 marzo giornata unità nazionale,Costituzione,Bandiera e Inno

Notizie e thread social correlati

Musei come luoghi di dialogo e pace, anche la Sicilia celebra la giornata internazionale del 18 maggioIl 18 maggio si celebra la Giornata internazionale dei musei, un appuntamento promosso dall’International Council of Museums.

Festival internazionale delle danze popolari, oggi la giornata clouOggi si svolge la giornata principale della decima edizione del Festival Internazionale delle Danze Popolari, un evento che coinvolge numerosi gruppi...

Temi più discussi: Non c'è pace per i lavoratori del Mose: per la prima volta si parla di esuberi; Sul tetto del mondo per portare la pace; D’Ambrosio: per la pace, da credenti; Non c’è pace per il Golfo.

@ChiaraCampione Direttora @Greenpeace_ITA ha firmato per #AltraDifesaPossibile Non c'è giustizia climatica senza #Pace, non c'è sicurezza in un mondo che brucia risorse in armi Servono 50.000 firme: anche la tua conta! difesacivilenonviolenta.o x.com

Aglientu, non c’è pace: le campagne continuano a bruciare – Cosa sta succedendoAglientu Le campagne di Aglientu continuano a bruciare anche oggi mercoledì 15 luglio. Il corpo forestale sta ancora intervenendo in località Giuncaglia sul rogo divampato lunedì 13 luglio. Le operazi ... lanuovasardegna.it

Non c'è pace sulla Valsugana: secondo incidente in pochi minuti. Dieci chilometri di coda e uscite obbligatoriePERGINE VALSUGANA. E' una mattinata terribile sulla SS 47 Valsugana. Dopo l'incidente verificatosi nel territorio comunale di Levico Terme pochi minuti dopo le 11 (Qui articolo), attorno a mezzogior ... ildolomiti.it