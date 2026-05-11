Musei come luoghi di dialogo e pace anche la Sicilia celebra la giornata internazionale del 18 maggio

Il 18 maggio si celebra la Giornata internazionale dei musei, un appuntamento promosso dall’International Council of Museums. In questa occasione, diverse iniziative si svolgono in vari siti culturali e parchi archeologici della Sicilia. La giornata mira a promuovere il ruolo dei musei come spazi di confronto e di incontro tra le persone, valorizzando le collezioni e i luoghi della cultura dell’isola. Le manifestazioni coinvolgono diverse realtà locali, offrendo occasioni di visita e approfondimento.

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