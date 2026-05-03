festival internazionale delle danze popolari oggi la giornata clou

Oggi si svolge la giornata principale della decima edizione del Festival Internazionale delle Danze Popolari, un evento che coinvolge numerosi gruppi provenienti da diversi paesi. La manifestazione si tiene in una piazza centrale della città, dove si alternano esibizioni di balli tradizionali e spettacoli di musica etnica. La giornata si prevede ricca di eventi, con pubblico in piedi e appassionati pronti a partecipare alle danze.

Anche oggi si tiene il Festival Internazionale delle Danze Popolari, che taglia il traguardo della decima edizione. "Un risultato importante, che racconta un percorso di crescita, passione e partecipazione condivisa – raccontano gli organizzatori –. Due giornate intense (ieri e oggi), tra tradizione e apertura al mondo. Il giorno clou è oggi quando il centro storico dalla mattina fino a sera sarà attraversato da esibizioni itineranti e spettacoli che coinvolgeranno gruppi locali e ospiti provenienti da diverse realtà. Ad aprire la giornata saranno i giochi della tradizione contadina insieme agli Amici della Morra, seguiti dal corteo animato da Li Matti de Montecò, Trallallero e il Gruppo Frustatori Cassani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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