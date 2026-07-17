Il 17 luglio si celebra la Giornata mondiale della giustizia internazionale, che quest’anno ricorre per la 16ª volta. Questa ricorrenza si focalizza sul diritto penale internazionale, evidenziando l’importanza di perseguire i crimini più gravi e di promuovere la responsabilità attraverso il sistema giudiziario internazionale. La giornata si svolge in un contesto globale segnato da conflitti e violazioni dei diritti umani.

In un panorama globale lacerato da conflitti e violazioni sistematiche dei diritti umani la Giornata mondiale della giustizia internazionale rappresenta ormai da 16 anni una piccola fiamma di speranza. Fortemente voluta dai 124 Stati che riconoscono la legittimità e l’operato della Corte penale internazionale, questa ricorrenza ha lo scopo di diffondere i principi della giustizia e di un sistema di cooperazione teso a sanzionare e reprimere i peggiori crimini contro l’umanità. Per Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International - Italia, Giornata mondiale della giustizia penale internazionale assume il valore di un vero e proprio... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Non c’è pace senza giustizia. Il 17 luglio la Giornata per il diritto penale internazionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GR giornale radio No, notizie quotidiane su GR: Giulio Regeni

Notizie e thread social correlati

Non c’è pace senza giustizia. Oggi la Giornata per il diritto penale internazionaleOggi si celebra la Giornata mondiale della giustizia internazionale, un evento che ricorda l’importanza del diritto penale nel contesto globale.

Musei come luoghi di dialogo e pace, anche la Sicilia celebra la giornata internazionale del 18 maggioIl 18 maggio si celebra la Giornata internazionale dei musei, un appuntamento promosso dall’International Council of Museums.

Temi più discussi: 17 luglio, Giornata della giustizia penale internazionale; Zuppi a Kiev: fra la diplomazia umanitaria e la sua preghiera per i costruttori di pace in Ucraina; 17 luglio, Giornata della Giustizia penale internazionale: l’Italia e le sfide dello Statuto di Roma; C'è sempre un'altra strada: le Giornate dedicate a Floribert con i bambini delle Scuole della Pace di Roma.

#difesanonviolenta - Results on X | Live Posts & Updates x.com

32M Non riesco a fare pace con il concetto di lavoro e tempo libero. reddit

Non c’è pace per la linea Bergamo-Lecco: un mese di modifiche ai treni tra Ponte San Pietro e CalolzioDal 20 luglio al 21 agosto per consentire lavori di manutenzione: bus sostitutivi tra il capoluogo orobico e Calolziocorte ... bergamonews.it

Caldo anomalo, da un anticiclone all'altro non c'è pace: weekend sarà bollenteEscalation termica, entro il fine settimana verranno frantumati numerosi record storici mensili dicono i meteorologi ... adnkronos.com