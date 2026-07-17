Non c’è alcuna trattativa tra il Napoli e Favasuli E non piace solo al Napoli

Da ilnapolista.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il direttore sportivo del Catanzaro ha affermato che non ci sono trattative tra il club e il centrocampista Favasuli. Ha specificato che non solo il Napoli è interessato al giocatore, contrariamente a quanto si potrebbe pensare. L’intervento è avvenuto durante la trasmissione radiofonica “A Pranzo con Chiariello” su Radio Crc, emittente legata ai tifosi napoletani. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altre società interessate o sulle tempistiche.

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Polito dice che non c’è solo il Napoli su Favasuli. Oggi a Radio Crc, la radio dei tifosi del Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito. Queste le sue dichiarazioni: “ Non c’è alcuna trattativa tra Favasuli e il Napoli, ma posso confermare che il giocatore piace ai partenopei, al direttore Giovanni Manna è un amico e alla proprietà. Favasuli non piace solo al Napoli, piace anche ad altri club, ma fino ad ora passi in avanti verso di lui non li ha fatti nessuno! Il Napoli è il Napoli, casomai gli azzurri mostrassero il loro interesse per lui, chi direbbe mai di no? Io dal canto mio ho dato grande disponibilità a parlarne con loro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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