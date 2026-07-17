Non c’è alcuna trattativa tra il Napoli e Favasuli E non piace solo al Napoli

Notizia in breve

Il direttore sportivo del Catanzaro ha affermato che non ci sono trattative tra il club e il centrocampista Favasuli. Ha specificato che non solo il Napoli è interessato al giocatore, contrariamente a quanto si potrebbe pensare. L’intervento è avvenuto durante la trasmissione radiofonica “A Pranzo con Chiariello” su Radio Crc, emittente legata ai tifosi napoletani. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altre società interessate o sulle tempistiche.