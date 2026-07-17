È stata avviata una petizione per chiedere la grazia a un gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere. L’uomo è stato giudicato colpevole di aver ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria. La richiesta si basa sulla volontà di ottenere clemenza, e la petizione invita a sostenere questa richiesta. Nessun altro dettaglio sulle modalità di raccolta firme o sui soggetti coinvolti è stato reso noto.

Noi sosteniamo la petizione per la grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 nove mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti la sua gioielleria. I capigruppo alla Camera e Senato di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati, Civici d'Italia, Udc, Maie-Centro Popolare hanno avviato da la raccolta firme di tutti i parlamentari dei propri gruppi, e di tutti coloro che vorranno sottoscrivere, per richiedere al Ministero di Giustizia la grazia a Mario Roggero. "Riteniamo - si legge in una nota congiunta - che, al di là degli aspetti di natura... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Noi stiamo con Mario Roggero: firma la petizione per chiedere la grazia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il film di cui nessuno vuole parlare: Citizen Vigilante ANALIZZATO | DICE LA VERITÀ

Notizie e thread social correlati

Mario Roggero condannato, appello alla petizione per chiedere la grazia anche da Zaccagni e Emanuele FilibertoMario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per omicidio dopo aver ucciso due rapinatori durante una rapina, ha ricevuto sostegno pubblico per una...

Mario Roggero condannato per omicidio, centrodestra si mobilita per chiedere la grazia con la raccolta firmeIl centrodestra si è unito per chiedere la grazia a favore di un gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori durante una...

Temi più discussi: Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; Caso Roggero, Mattarella riceve Nordio: La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato; Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Noi stiamo con Mario Roggero: firma la petizione per chiedere la grazia.

Primo passo avanti: accolta la richiesta di avviare l’istruttoria per la grazia a Mario Roggero. Ora la battaglia continua. Noi da che parte stiamo lo abbiamo sempre detto: dalla parte di chi lavora, di chi subisce e di chi si difende. #GraziaPerRoggero #Lega x.com

Mario Roggero (72), il gioielliere che ha ucciso due rapinatori durante una rapina, è stato condannato. Che ne pensate? reddit

Noi stiamo con Mario Roggero: firma la petizione per chiedere la graziaIl goielliere è stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti la sua gioielleria ... ilgiornale.it

Mario Roggero condannato per omicidio, Matteo Salvini provoca con l'idea candidatura: Stiamo valutandoMatteo Salvini ipotizza una candidatura di Mario Roggero in Parlamento per salvarlo dal carcere. Ma la normativa pone paletti strettissimi ... virgilio.it