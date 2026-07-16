mario roggero condannato appello alla petizione per chiedere la grazia anche da zaccagni e emanuele filiberto

Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per omicidio dopo aver ucciso due rapinatori durante una rapina, ha ricevuto sostegno pubblico per una richiesta di grazia. Diverse figure di spicco, tra cui politici, personaggi televisivi e sportivi, hanno lanciato un appello affinché venga considerata la clemenza. La vicenda ha suscitato dibattito tra chi sostiene la condanna e chi chiede un intervento di clemenza, anche attraverso petizioni online.

La condanna definitiva per omicidio a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che reagì ad una rapina sparando e uccidendo due rapinatori, ha portato numerosi esponenti politici, personaggi televisivi e volti noti dello sport ad esporsi sull’argomento. Tra gli altri Emanuele Filiberto di Savoia ha parlato di sentenza “distante dal comune sentire di giustizia”, mentre Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio, ha condiviso su Instagram il link per la petizione online per chiedere la grazia al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Mario Roggero condannato, la petizione online Mario Roggero, la vicenda Le... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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GRAZIA PER MARIO ROGGERO: PRESIDENTE MATTARELLA, ASCOLTI QUESTO APPELLO

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