Noi senza sede A rischio sport e inclusione

Da lanazione.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Bocciofila Città di Castello, con oltre 50 anni di attività, si trova senza una sede stabile. La struttura in via Bologni, che ospita anche i pallai, non sarà più disponibile a breve. La mancanza di uno spazio mette a rischio le attività sportive e i programmi di inclusione sociale che l’associazione ha portato avanti in questi anni. La situazione riguarda direttamente il mantenimento di un patrimonio storico e sociale della comunità.

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CITTÀ DI CASTELLO - Un patrimonio di cinquant’anni di storia, sport e inclusione sociale a rischio. La Bocciofila Città di Castello, una delle realtà associative più longeve del territorio, resta senza una sede dato che quella in via Bologni, dove ci sono anche i pallai, presto non sarà più nella disponibilità del gruppo. A lanciare il grido d’allarme è lo stesso presidente del sodalizio, Paolo Bettacchioli: "Siamo un’associazione sportiva solida, attiva e frequentata, che si trova improvvisamente priva di una sede dignitosa in cui proseguire". Il cuore del problema risiede nell’attuale struttura in via Bologni, che fino ad oggi ha ospitato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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