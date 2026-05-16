Domani dalle 14 il torneo internazionale organizzato dalla Waterpolo Bologna | la sfida con Malta e Brescia Fogacci | Per noi lo sport è inclusione e crescita Pallanuoto senza barriere il triangolare alla piscina Vandelli
Domani alle 14 presso la piscina Vandelli si terrà un torneo internazionale di pallanuoto organizzato dalla Waterpolo Bologna. La manifestazione prevede incontri tra le squadre di Malta e Brescia, coinvolgendo anche una formazione locale. Il rappresentante dell'organizzazione ha dichiarato che il torneo punta a promuovere l'inclusione attraverso lo sport. La giornata si svolgerà senza barriere, con il coinvolgimento di atleti di diverse provenienze e capacità, in un contesto che mira a valorizzare la crescita e la partecipazione.
Sport e inclusione. Domenica dalle ore 14 la piscina Vandelli sarà teatro del triangolare internazionale di pallanuoto città di Bologna. Organizzata dalla Waterpolo Bologna #senzabarriere - Adoremus odv, il torneo che unisce sport e solitarie, vedrà la partecipazione di Waterpolo Ability Malta e Aole Brescia. Per la prima volta Bologna si apre a una manifestazione internazionale di pallanuoto ’senza barriere’ internazionale. Dopo la splendida trasferta di Barcellona, un altro sentito appuntamento attende la squadra della Waterpolo Bologna #senzabarriere. "Con la nostra squadra di pallanuoto – ha sottolineato il presidente di Adoremus odv, Giosuè Fogacci – vogliamo costruire un mondo inclusivo attraverso lo sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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& ’ Squadre partecipanti: Waterpolo Bologna #senzabarriere (Adoremus odv); Waterpolo Ability Malta; Asd Aole Brescia. Presentato in conferen facebook