Domani alle 14 presso la piscina Vandelli si terrà un torneo internazionale di pallanuoto organizzato dalla Waterpolo Bologna. La manifestazione prevede incontri tra le squadre di Malta e Brescia, coinvolgendo anche una formazione locale. Il rappresentante dell'organizzazione ha dichiarato che il torneo punta a promuovere l'inclusione attraverso lo sport. La giornata si svolgerà senza barriere, con il coinvolgimento di atleti di diverse provenienze e capacità, in un contesto che mira a valorizzare la crescita e la partecipazione.

Sport e inclusione. Domenica dalle ore 14 la piscina Vandelli sarà teatro del triangolare internazionale di pallanuoto città di Bologna. Organizzata dalla Waterpolo Bologna #senzabarriere - Adoremus odv, il torneo che unisce sport e solitarie, vedrà la partecipazione di Waterpolo Ability Malta e Aole Brescia. Per la prima volta Bologna si apre a una manifestazione internazionale di pallanuoto ’senza barriere’ internazionale. Dopo la splendida trasferta di Barcellona, un altro sentito appuntamento attende la squadra della Waterpolo Bologna #senzabarriere. "Con la nostra squadra di pallanuoto – ha sottolineato il presidente di Adoremus odv, Giosuè Fogacci – vogliamo costruire un mondo inclusivo attraverso lo sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Domani dalle 14 il torneo internazionale organizzato dalla Waterpolo Bologna: la sfida con Malta e Brescia. Fogacci: "Per noi lo sport è inclusione e crescita». Pallanuoto senza barriere, il triangolare alla piscina Vandelli

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