Messi ha conquistato il suo secondo titolo mondiale, ma questa vittoria non modifica il confronto con Maradona. Nonostante alcuni sostengano che abbia superato il precedente campione, le differenze tra i due calciatori restano evidenti. La discussione sulla loro superiorità continua a dividere gli appassionati, ma ufficialmente, Messi non assume lo stesso ruolo di Maradona nel calcio. La questione rimane aperta e soggettiva.

Prosegue il paragone tra Messi e Maradona, con chi ritiene che il primo lo abbia pure superato. Ma è davvero così? No, Messi non è Maradona e non lo supererà anche qualora vincesse il suo secondo Mondiale. Dopo il primo in Qatar, anche esso una farsa colossale. Maradona rappresenta il riscatto degli ultimi, di chi sbaglia nella vita. Ha vinto due campionati italiani pur non militando in una delle tre grandi del Nord. Messi ha vinto in squadre dorate (Barcellona e Paris Saint Germain) e in questo mondiale artificiale, l’Argentina è stata anche favorita per una questione di business dalla FIFA. La stessa FIFA che ha distrutto Maradona. O, quanto meno il calciatore, ma non il suo spirito. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - No, Messi non sarà mai Maradona

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MESSI SI ALLENA CON MARADONA

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