Messi ha dichiarato che questa sarà la prima volta che affronta una squadra del genere, riferendosi all'Inghilterra, e che la partita sarà speciale. Ha aggiunto che si tratta di una grande squadra, una potenza, e che è sempre piacevole affrontare avversari di questo livello. La partita rappresenta un evento unico per il calciatore, che non aveva mai avuto l’opportunità di sfidare l’Inghilterra durante la sua carriera.

"È una partita speciale. Perché è la prima volta che gioco contro una squadra del genere: ho giocato contro tutte tranne l'Inghilterra. Ed è speciale perché sono una grande squadra, una vera potenza, ed è sempre bello giocare contro squadre come questa". Così Lionel Messi, stella dell'Argentina, in vista della semifinale mondiale contro l'Inghilterra. "Partite come questa, oltre a una semifinale di Coppa del Mondo. Quindi ora sto cercando di riposare perché ci siamo allenati molto, abbiamo subito un grande logorio, e la squadra lo sente. E sto cercando di arrivare lì nelle migliori condizioni possibili per fare quello che abbiamo fatto finora: competere", ha aggiunto il giocatore di Rosario, che già sente l'emozione della partita contro l'Inghilterra. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Argentina, Messi: "Mai giocato contro l'Inghilterra, sarà speciale"

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