Nicola Berti ricorda Osvaldo Bagnoli | Grandissima persona non di tante parole ma di fatti Con l’Inter campionato magico – ESCLUSIVA

Da internews24.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nicola Berti ricorda il suo ex allenatore, scomparso questa mattina. Berti, che giocò sotto la guida di Bagnoli nelle stagioni 1992-1993 e 1993-1994, descrive l’allenatore come una persona che non amava parlare molto, ma che si faceva rispettare con i fatti. Ricorda anche il periodo con l’Inter, definendolo “magico” per il campionato vinto.

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di Paolo Moramarco Nicola Berti ricorda Osvaldo Bagnoli, suo allenatore ai tempi dell’Inter nelle stagioni 1992-1993 e 1993-1994, scomparso nella mattinata odierna – ESCLUSIVA. La notizia della morte di Osvaldo Bagnoli ha scosso tutto il calcio italiano: dagli appassionati del Verona, con cui vinse lo storico scudetto 1984-85, ai tifosi delle squadre in cui ha militato come giocatore e allenatore. Tra queste anche l’ Inter, con la quale nella stagione 1992-1993 sfiorò una clamorosa rimonta scudetto, chiudendo al secondo posto dietro il Milan a soli quattro punti, in un’epoca in cui la vittoria valeva due punti. A ricordarlo, ai nostri microfoni, ci ha pensato Nicola Berti, ripercorrendo anche quella sfida. 🔗 Leggi su Internews24.com

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