Nicola Berti a InterNews24 | Khalaili acquisto azzeccatissimo per l’Inter sostituirà bene Dumfries – ESCLUSIVA

Nicola Berti ha commentato l’acquisto di Anan Khalaili da parte dell’Inter, definendolo molto azzeccato. Secondo l’ex calciatore, il nuovo acquisto sostituirà bene Dumfries. L’intervista, pubblicata in esclusiva, si concentra sull’analisi delle scelte di mercato del club nerazzurro e sulle potenzialità di Khalaili nel ruolo di sostituto. Berti ha espresso fiducia nelle capacità del giovane giocatore di inserirsi nella rosa e contribuire alla squadra.

di Alberto Petrosilli Intervistato in esclusiva da InterNews24, Nicola Berti ha analizzato così l’acquisto di Anan Khalaili da parte de club nerazzurro: ecco le sue parole. Il mercato dell’ Inter continua a far parlare di sé e, tra i commentatori più autorevoli, c’è chi promuove a pieni voti l’arrivo di Anan Khalaili. In un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di InterNews24, Nicola Berti ha espresso tutto il suo entusiasmo per l’operazione che ha portato l’esterno israeliano alla corte di Cristian Chivu. L’ARRIVO DI KHALAILI – «Grande acquisto, ha tanta voglia di arrivare. Batte punizioni e rigori, ottimo di destro e di sinistro. Meno male che è arrivato all’Inter, acquisto azzeccatissimo per sostituire Dumfries. 🔗 Leggi su Internews24.com

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