Nico Gonzalez-Juve Spalletti vuole parlargli | Lucio trattiene l’argentino a Torino? Ultime

Nico Gonzalez è l’unico giocatore della Juventus ancora in campo al Mondiale americano. Il tecnico ha intenzione di parlare con lui, mentre si discute se il giocatore possa rimanere a Torino o meno. Nel frattempo, gli altri calciatori della squadra coinvolti nel torneo sono usciti dal torneo. Non ci sono ancora decisioni ufficiali sul futuro del calciatore, che in passato ha vestito anche la maglia di una squadra di Serie A.

sul futuro dell’ex viola. Mentre i calciatori della Juventus impegnati al Mondiale americano sono ormai usciti di scena piuttosto rapidamente, l’unico vero superstite bianconero a brillare è Nico Gonzalez. L’esterno argentino, reduce da un’annata in prestito all’ Atletico Madrid, non ha alcuna intenzione di fare ritorno a Torino, avendo ormai messo radici profonde in Spagna dove aspetta solo di trovare un nuovo accordo definitivo. Tuttavia, il cammino straordinario dell’ Argentina e le ottime prestazioni del calciatore rischiano paradossalmente di complicare i piani del club di Diego Simeone. Tabellone calciomercato estivo Juve 2026... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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