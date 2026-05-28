Nico Gonzalez ha comunicato di non voler lasciare l'Atletico Madrid, dove è in prestito fino a fine giugno. Ha rifiutato offerte da Spalletti e dalla Juventus, preferendo restare con i Colchoneros. L’attaccante argentino ha espresso chiaramente la volontà di proseguire la sua esperienza in Spagna, senza considerare altre opzioni in questo momento. La sua decisione si basa sulla volontà di continuare a giocare con questa squadra.

Vendere per comprare. Ma la prima cessione sta diventando una grana per la Juventus. I discorsi con l'Atletico Madrid per Nico Gonzalez si sono bloccati dopo giorni di trattative e schermaglie. Tutto in stand-by. Gli spagnoli e l'ad della Juventus, Damien Comolli, dopo un primo tempo intenso sono arrivati all'intervallo senza accordo. La partita è ancora aperta, ma si è fatta più complicata per i bianconeri. L'Atletico non ha riscattato l'ala argentina per i 32 milioni stabiliti lo scorso agosto e non vorrebbe spenderne più di 24-25 (con i bonus). Pochini per la Juventus, che nell'estate 2024 ne ha investiti complessivamente 33 per il 28enne di Belen de Escobar, provincia di Buenos Aires. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nico Gonzalez ora punta i piedi: no a Spalletti e alla Juve, vuole restare all'Atletico Madrid

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