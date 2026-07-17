La casacca della finale mondiale in Svezia del 1958 è stata venduta nell’asta "The Beautiful Game". Tutti i 58 lotti sono stati venduti, ma il primato storico tra i cimeli del calcio resta alla maglia di Diego Armando Maradona del 1986 La maglia indossata da Pelé nella finale dei Mondiali di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - New York, la maglia indossata da Pelé nella finale dei Mondiali di Calcio 1958 venduta all’asta per $ 4,88 milioni

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The Shirt That Changed Football: Pele's 1958 World Cup Final Jersey Sells for $4.9M | ZO1K

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Pelé: la maglia della finale Mondiale del 1958 venduta all'asta per 4,9 milioni di dollariLa maglia indossata da Pelé nella finale dei Mondiali del 1958 è stata venduta all’asta a New York per 4,9 milioni di dollari.

Asta per la maglia blu di Pelé: il mito del 1958 punta ai 6 milioniUn'asta è stata avviata per una maglia blu appartenuta a Pelé, giocatore del 1958.

Temi più discussi: Cedimenti strutturali, grattacielo rischia crollo a New York; A luglio, la terrazza panoramica dell'Empire State Building lancia un'offerta esclusiva di biglietti a tema calcistico per gli appassionati di sport; La nuova maglia Away dell'Inter è un omaggio all'estetica del baseball, lo sport che ha cambiato la cultura degli USA; Arte, il fascino moderno dei collectibles: tra un T-Rex (da 30 milioni di dollari) e una maglia Nba, come cambia il mercato.

La maglia indossata da Pelé nella finale dei Mondiali di Svezia 1958, primo titolo iridato del Brasile, è stata venduta all'asta da Sotheby's a New York per 4,9 milioni di dollari. Ad aggiudicarsi il cimelio è stato un acquirente anonimo, al termine di una gara tra x.com

New York, asta record per la maglia di Pelé dei Mondiali '58La storica maglia numero 10 indossata da Pelé nella finale dei Mondiali del 1958 è stata venduta all'asta da Sotheby's a New York per la cifra record di 4,9 milioni di dollari. Si tratta dell'articolo ... tg24.sky.it

La maglia di Pelé del '58 venduta per 4,9 milioni di dollari all'astaUn pezzo di storia del calcio mondiale ha raggiunto una cifra straordinaria: la maglia indossata da Pelé, il leggendario O Rei, durante la finale del Mondiale di calcio del 1958, è stata venduta per l ... it.blastingnews.com