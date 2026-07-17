Nell' antico Egitto esistevano le principesse guerriere | la straordinaria scoperta

Archeologi hanno scoperto che le principesse dell'antico Egitto erano guerriere. I reperti di armi come archi, frecce, mazze e pugnali trovati nelle tombe sono stati interpretati come strumenti di combattimento e non solo simboli funerari. La scoperta smentisce la convinzione che questi oggetti avessero un ruolo solo rituale. La presenza di armi tra i corredi funebri indica che alcune principesse avevano un ruolo militare. La scoperta risale a recenti analisi di scavi archeologici.

Roma, 17 luglio 2026 – Per quasi un secolo archeologi e storici hanno considerato archi, frecce, mazze e pugnali rinvenuti nelle tombe di alcune principesse dell' antico Egitto come semplici oggetti rituali, deposti accanto alle defunte per ragioni simboliche. Oggi, però, una nuova ricerca ribalta questa interpretazione: quelle armi non erano soltanto un ornamento funerario, ma strumenti realmente utilizzati in vita. Scopriamo di più. Cosa hanno scoperto gli archeologi nelle tombe di cinque principesse. Lo studio, pubblicato sulla rivista di settore Frontiers in Environmental Archaeology, ha riesaminato i resti scheletrici di cinque principesse e di un sovrano del Medio Regno, vissuti circa 4 mila anni fa e sepolti nella necropoli reale di Dahshur, a sud del Cairo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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