L’archeologo Zahi Hawass a Pianoro | un viaggio nell’antico Egitto

Da ilrestodelcarlino.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì a Pianoro si è svolto un evento al Museo arti e mestieri che ha visto la presenza dell’archeologo Zahi Hawass, uno dei più noti egittologi al mondo. Hawass, che ricopre il ruolo di segretario generale al Consiglio Supremo delle antichità e ha anche ricoperto la posizione di ministro delle antichità in Egitto, ha attirato numerosi visitatori e appassionati. L’incontro si è concentrato sulla cultura e sulla storia dell’antico Egitto.

Pianoro, 3 maggio 2026 - Grande partecipazione a Pianoro, venerdì al Museo arti e mestieri, per l’arrivo di Zahi Hawass, tra i più celebri egittologi al mondo e figura istituzionale dell’Egitto nonchè segretario generale al Consiglio Supremo delle antichità ed ex ministro delle antichità egizie. L’occasione è stata il breve tour legato alla sua autobiografia ‘ L’uomo con il cappello ’, durante la quale Hawass ha raccontato il suo lavoro sul campo, le scoperte più significative della sua carriera e alcune anticipazioni legate a ricerche ancora in corso. Pianoro ha rappresentato una delle sole sette tappe del tour italiano dell’autore, insieme a città come Roma e Napoli, Trieste, Sesto San Giovanni, Acquiterme e Grottamare, confermandosi così palcoscenico di rilievo per un evento di respiro internazionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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