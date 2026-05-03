L’archeologo Zahi Hawass a Pianoro | un viaggio nell’antico Egitto

Venerdì a Pianoro si è svolto un evento al Museo arti e mestieri che ha visto la presenza dell’archeologo Zahi Hawass, uno dei più noti egittologi al mondo. Hawass, che ricopre il ruolo di segretario generale al Consiglio Supremo delle antichità e ha anche ricoperto la posizione di ministro delle antichità in Egitto, ha attirato numerosi visitatori e appassionati. L’incontro si è concentrato sulla cultura e sulla storia dell’antico Egitto.

Pianoro, 3 maggio 2026 - Grande partecipazione a Pianoro, venerdì al Museo arti e mestieri, per l’arrivo di Zahi Hawass, tra i più celebri egittologi al mondo e figura istituzionale dell’Egitto nonchè segretario generale al Consiglio Supremo delle antichità ed ex ministro delle antichità egizie. L’occasione è stata il breve tour legato alla sua autobiografia ‘ L’uomo con il cappello ’, durante la quale Hawass ha raccontato il suo lavoro sul campo, le scoperte più significative della sua carriera e alcune anticipazioni legate a ricerche ancora in corso. Pianoro ha rappresentato una delle sole sette tappe del tour italiano dell’autore, insieme a città come Roma e Napoli, Trieste, Sesto San Giovanni, Acquiterme e Grottamare, confermandosi così palcoscenico di rilievo per un evento di respiro internazionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’archeologo Zahi Hawass a Pianoro: un viaggio nell’antico Egitto Notizie correlate Viaggio nell’antico Egitto tra scienza e mistero: incontro sul libro egiziano dei mortiSabato 11 aprile a Padova prende il via il ciclo di conferenze “Alle frontiere dell’aldilà”, promosso dall’Associazione Archeosofica con il... Leggi anche: I Tesori dei Faraoni raccontati da Zahi Hawass Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Eventi – martedì 28 Aprile 2026; L’uomo con il cappello, l’archeologo delle piramidi Zahi Hawass porta a Trieste la sua autobiografia; Trieste ospita Zahi Hawass, ‘l’uomo col cappello’ che racconta l’antico Egitto; il faraone Zahi Hawass ad Acqui Terme: l’archeologo delle piramidi presenta la sua autobiografia. L’archeologo Zahi Hawass a Pianoro: un viaggio nell’antico EgittoHa preso il pubblico per mano e lo ha accompagnato alla scoperta delle piramidi e tra gli scavi, con l’entusiasmo che lo contraddistingue da sempre. Presentata la sua autbiografia ... ilrestodelcarlino.it Cresce l'attesa a Grottammare per incontro con Zahi Hawass, il custode dei faraoni. Prevista anche cena con l'autoreGrandissima attesa per l’arrivo a Grottammare di Zahi Hawass, il custode dei faraoni! L’Associazione Lido degli Aranci Pro Loco di Grottammare, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, si a ... picenotime.it Comune di Montechiaro d'Acqui. . Il dot. Zahi Hawass, il più importante egittologo vivente, ha concesso in esclusiva al Comune di Montechiaro d’Acqui una intervista, nella giornata in cui ha presentato la sua autobiografia L’uomo con il cappello. Onorati della - facebook.com facebook Trieste ospiterà l'archeologo ed egittologo Zahi Hawass domani, martedì 28 aprile alle ore 20.30, in una serata evento aperta al pubblico presso la Sala Luttazzi, all’interno del complesso del Porto Vecchio - Porto Vivo, al Magazzino 26. Ingresso libero x.com