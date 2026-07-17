Nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato diversi attacchi contro infrastrutture centrali dell’Iran

Da metropolitanmagazine.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro tre infrastrutture in Iran, tra cui l’aeroporto di Iranshahr, una torre di telecomunicazioni a Bandar Abbas e un ponte nella regione di Bandar-e Khamir. I raid sono stati eseguiti senza riferimenti a vittime o danni specifici. Le operazioni sono state confermate da fonti ufficiali statunitensi. Non sono stati forniti dettagli su eventuali conseguenze o motivazioni.

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Gli Stati Uniti hanno lanciato diversi attacchi contro infrastrutture centrali dell’Iran: l’aeroporto di Iranshahr, la torre di telecomunicazioni a Bandar Abbas e un ponte nella regione di Bandar–e Khamir, in Iran. Lo riporta Al-Jazeera citando l’agenzia di stampa iraniana Tasnim e Fars. “ Il nemico ha preso di mira una torre di telecomunicazioni su una collina nella città di Bandar Abbas, causando un’interruzione di corrente nella zona “. Tasnim ha anche affermato che sette persone sono rimaste ferite in un attacco statunitense contro un’area della città nel sud dell’Iran. L’agenzia Fars riporta inoltre un presunto attacco statunitense a un ponte nella regione di Bandar-e Khamir, un collegamento vitale tra Bandar Abbas e Lar. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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