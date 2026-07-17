Nella nebbia delle Langhe un delitto che parla all' anima

Nelle Langhe, una scena di delitto si è svolta tra le colline avvolte dalla nebbia. La foschia ha coperto il paesaggio, creando un’atmosfera cupa e misteriosa. La presenza della nebbia e dei luoghi rurali contribuisce a rendere il quadro più inquietante e coinvolgente. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’evento o sui soggetti coinvolti. La scena si sviluppa in un contesto che accentua il tono noir della vicenda.

I luoghi sono essenziali per un noir: una nebbia a coprire le colline, un lago o anche solo una strada non asfaltata. Tutto questo rende i thriller immersivi. Poi ci sono luoghi dell’anima, in cui la nebbia copre anche le ferite delle persone, dove il silenzio custodisce ricordi e rimpianti, dove sotto la superficie si respirano segreti. Questa atmosfera sospesa è la stessa ad avvolgere La malinconia del tartufo (Rizzoli), il nuovo romanzo di Orso Tosco, capace di intrecciare delitto, ironia e dolore e trasforma una indagine in una riflessione sulla solitudine. Orso Tosco, ospite de Il Piacere della Lettura, dalla libreria Arethusa di Roma, racconta la genesi del suo romanzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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