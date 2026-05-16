Ecco dove sbagliarono nella prima inchiesta Parla il genetista che ha firmato la consulenza-svolta sul delitto di Garlasco

Un genetista ha commentato la decisione di riaprire le indagini sul delitto di Garlasco, affermando che il DNA utilizzato in passato aveva limiti e non permetteva di identificare con certezza l’autore del reato. La consulenza da lui firmata ha portato a rivalutare alcune piste, ma lui stesso ha precisato che quelle tracce genetiche non erano sufficienti per arrestare qualcuno. La sua analisi ha evidenziato criticità che, secondo lui, erano già note e non sono state adeguatamente considerate nelle fasi iniziali.

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