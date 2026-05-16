Due ragazzi smarriti nella nebbia e con la neve fresca che cancella il sentiero
Due giovani si sono trovati smarriti in una zona coperta da fitta nebbia, con la neve fresca che ha cancellato il sentiero. L’episodio si è svolto in una giornata in cui le condizioni atmosferiche hanno reso difficile orientarsi, rendendo difficile la visuale e la percezione dei punti di riferimento. La situazione si è protratta per alcune ore prima che riuscissero a trovare la strada verso la sicurezza. La nebbia ha giocato un ruolo centrale in questa vicenda, rendendo tutto più complicato per i ragazzi coinvolti.
Un’esperienza che resterà impressa in maniera nitida nella loro memoria. Ed è quasi ironico visto che, in questo caso, la protagonista è la cosa meno nitida che ci sia, la nebbia. Parliamo di quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 maggio, quando gli operatori della stazione Trento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Sullo stesso argomento
Smarriscono il sentiero per la Grignetta, soccorsi e recuperati due ragazziVari interventi nella notte tra sabato e domenica per i vigili del fuoco del comando di Lecco.
Leggi anche: Sulla Francigena con i ragazzi del Sentiero Blu
Oggi voglio raccontarvi un episodio... Ieri mio figlio ha smarrito in centro il suo portafoglio con soldi documenti ecc ecc...alle 1.30 di stanotte suona il mio citofono...erano due ragazzi che addirittura me lo hanno consegnato fin sotto casa !!! Io intanto voglio ringr facebook