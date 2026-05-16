Due ragazzi smarriti nella nebbia e con la neve fresca che cancella il sentiero

Due giovani si sono trovati smarriti in una zona coperta da fitta nebbia, con la neve fresca che ha cancellato il sentiero. L’episodio si è svolto in una giornata in cui le condizioni atmosferiche hanno reso difficile orientarsi, rendendo difficile la visuale e la percezione dei punti di riferimento. La situazione si è protratta per alcune ore prima che riuscissero a trovare la strada verso la sicurezza. La nebbia ha giocato un ruolo centrale in questa vicenda, rendendo tutto più complicato per i ragazzi coinvolti.

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