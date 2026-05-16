Due ragazzi smarriti nella nebbia e con la neve fresca che cancella il sentiero

Da trentotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani si sono trovati smarriti in una zona coperta da fitta nebbia, con la neve fresca che ha cancellato il sentiero. L’episodio si è svolto in una giornata in cui le condizioni atmosferiche hanno reso difficile orientarsi, rendendo difficile la visuale e la percezione dei punti di riferimento. La situazione si è protratta per alcune ore prima che riuscissero a trovare la strada verso la sicurezza. La nebbia ha giocato un ruolo centrale in questa vicenda, rendendo tutto più complicato per i ragazzi coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un’esperienza che resterà impressa in maniera nitida nella loro memoria. Ed è quasi ironico visto che, in questo caso, la protagonista è la cosa meno nitida che ci sia, la nebbia. Parliamo di quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 maggio, quando gli operatori della stazione Trento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Smarriscono il sentiero per la Grignetta, soccorsi e recuperati due ragazziVari interventi nella notte tra sabato e domenica per i vigili del fuoco del comando di Lecco.

Leggi anche: Sulla Francigena con i ragazzi del Sentiero Blu

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web