Nel programma di Giuseppe Brindisi il caso Garlasco tiene banco con le novità sulla perizia Testi

Durante la trasmissione, si è parlato delle novità sulla perizia Testi nel caso di Garlasco. La discussione si è concentrata sugli ultimi sviluppi riguardanti l’analisi dei dati e le risultanze investigative. Sono stati approfonditi i dettagli emersi e le possibili implicazioni per il procedimento giudiziario in corso. La puntata ha dedicato ampio spazio a questo caso, che continua a essere al centro dell’attenzione mediatica.

S erata calda a Zona Bianca e non solo per le temperature estive. Giuseppe Brindisi ha sfoderato tutti gli argomenti del momento, dalla riforma elettorale alla crisi climatica alla condanna del gioielliere Mario Roggero. Eppure, a infuocare lo studio è sempre il caso Garlasco: le parole di Oscar Cedrangolo sul testimone Muschitta e le rivelazioni del criminologo Marco Strano hanno animato tutti gli ospiti del programma. Da Sinner a Garlasco: cosa hanno cercato gli italiani su Wikipedia nel 2025 X Leggi anche › A “Zona Bianca”, Cedrangolo su Garlasco: «l’elemento chiave della condanna Stasi è una solenne bufala» Zona Bianca, Cedrangolo su Garlasco: «La ritrattazione di Muschitta? insolita e sospetta ». 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Burnout ep. 16 - Garlasco ha una regia. Con Roberta Bruzzone

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