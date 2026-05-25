garlasco giuseppe brindisi porta le indagini a teatro

A Garlasco, Giuseppe Brindisi ha portato le indagini sul caso giudiziario più discusso degli ultimi anni a teatro. La serata è stata organizzata per approfondire l’indagine e coinvolgere il pubblico in un’analisi più dettagliata dei fatti. L’evento ha visto la presentazione di materiali e testimonianze legate al procedimento, con un focus sulla narrazione delle fasi principali del caso. Nessuna opinione è stata espressa, solo dati e ricostruzioni ufficiali.

Sarà una serata pensata per andare oltre la cronaca, entrando nel cuore di uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni. Attraverso analisi, domande e punti di vista diversi, il pubblico verrà guidato in un percorso di riflessione sui temi della giustizia, della responsabilità individuale e del ruolo dell’opinione pubblica. « Potresti essere tu – Il caso Garlasco » è il titolo dell’evento condotto da Giuseppe Brindisi, volto autorevole del giornalismo televisivo che sarà in scena al Tam Teatro Arcimboldi di Milano il prossimo 4 giugno. Sul palco, assieme a Brindisi, interverranno come ospiti il giornalista e scrittore Umberto Brindani, l’avvocato penalista Antonio De Rensis e Alessandro De Giuseppe, giornalista investigativo e inviato televisivo del programma Le Iene. 🔗 Leggi su Panorama.it

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