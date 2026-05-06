Garlasco Giuseppe Brindisi | Perché c' è traccia del Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara?

Da liberoquotidiano.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pavìa si susseguono i momenti di attesa mentre si approfondiscono le indagini sul caso di Chiara. Giuseppe Brindisi ha posto domande sulla presenza di tracce di DNA di Andrea Sempio sotto le unghie della vittima. Nel frattempo, l’indagato è stato accompagnato in Procura da un avvocato, arrivando in auto. La giornata si svolge tra interrogatori e analisi, con le autorità che cercano di fare chiarezza sulla vicenda.

Sono ore calde a Pav i a, nonostante la pioggia. Andrea Sempio è arrivato in Procura in auto, con la sua legale Angela Taccia. Dovrebbe rispondere alle domande degli inquirenti, ma i suoi legali, in verità, hanno già chiarito che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Dopo Andrea Sempio sarà sentito come testimone anche Marco Poggi, fratello di Chiara. Anche per lui la convocazione, infatti, è a Pavia e non a Mestre, dove vive e dove aveva riferito in passato. Del caso Garlasco si è parlato anche a È Sempre Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4. Tra gli ospiti c’è anche il...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Garlasco, Giuseppe Brindisi: "Perché c'è traccia del Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara?"

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