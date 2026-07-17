Fino al 15 agosto, nel Refettorio del Complesso monumentale del Monastero di Pomposa è visibile l’installazione “Umanità e Migrante” di Carlo Ciucchi. L’opera è esposta nel contesto di un evento artistico che coinvolge il sito storico. La mostra si inserisce in un calendario di iniziative culturali e rimarrà aperta al pubblico fino alla data stabilita.

Fino al 15 agosto, il Refettorio del Complesso monumentale del Monastero di Pomposa ospita l’installazione di Carlo Ciucchi (nella foto) “Umanità e Migrante”. L’iniziativa, parte del ricco programma di eventi che celebrano il Millenario della dedicazione dell’Abbazia di Santa Maria di Pomposa, invita i visitatori a riflettere su due temi drammatici della nostra società: le migrazioni e le guerre. L’opera si compone di due parti a ricordare sia le 56 guerre che si stanno combattendo attualmente nel mondo e che, ogni giorno, provocano vittime, sia la tragedia dei migranti, con il Mediterraneo che spesso ne inghiotte le vite. L’evento, curato... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nel Monastero di Pomposa l’arte diventa impegno civile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La memoria di Sara Campanella diventa impegno civile, Schifani: “Nel suo ricordo uniti contro la violenza”Un’aspirante studentessa universitaria è stata uccisa il 31 marzo 2025 a Messina mentre frequentava un corso di laurea in Tecniche di laboratorio...

Villa Monastero: arte e natura nel nuovo piano culturale 2026/27Nel 2026/27, Villa Monastero ospiterà nuovi percorsi artistici integrati nel piano culturale.

Argomenti più discussi: Nel Monastero di Pomposa l’arte diventa impegno civile; Senato, ddl FdI sulle abbazie benedettine, nasce La Via dell’Occidente.

Nel Monastero di Pomposa l’arte diventa impegno civileFino al 15 agosto, il Refettorio del Complesso monumentale del Monastero di Pomposa ospita l’installazione di Carlo Ciucchi (nella foto) Umanità e Migrante. L’iniziativa, parte del ricco programma ... quotidiano.net

Abbazia di Pomposa. Custode di arte e fede in 1000 anni di storiaFerrara, 6 maggio 2026 – Come si legge su una piccola lapide posta al centro del pavimento, la abbazia benedettina di Pomposa è stata consacrata mille anni fa, il 7 maggio 1026 e dedicata al nome di ... ilrestodelcarlino.it