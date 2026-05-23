Villa Monastero | arte e natura nel nuovo piano culturale 2026 27

Nel 202627, Villa Monastero ospiterà nuovi percorsi artistici integrati nel piano culturale. Si prevede l'apertura di mostre dedicate a tesori giapponesi, visibili tra i giardini della villa. Il progetto coinvolge il sistema museale di Lecco, con interventi che mirano a valorizzare l’arte e la natura nel sito storico. Sono in corso discussioni sui percorsi espositivi e sulla gestione delle collezioni, senza ancora dettagli definitivi.

? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi percorsi artistici il sistema museale di Lecco?. Quali tesori giapponesi verranno esposti tra i giardini della Villa?. Chi ha curato la selezione tra moda, sport e botanica?. Perché la mostra sulle camelie coinvolge altre ville del Lago?.? In Breve Mostra sci dal 13 febbraio al 15 marzo con 34 musei della rete lecchese.. Camelie sul Lario dal 29 marzo al 21 giugno con Villa Carlotta e Villa Melzi.. Mostra movimento dal 15 maggio al 19 luglio con abiti firmati Ken Scott.. Progetto Il Canella ritrovato per la Giornata internazionale dei musei Icom 2026.. A Villa Monastero il calendario culturale per la stagione 20262027 rivela un programma denso di mostre e percorsi botanici che puntano a valorizzare le collezioni della Casa Museo attraverso nuovi confronti artistici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Secrets of the Peloponnese: The Ruins That Shaped Ancient Greece

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