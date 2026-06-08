La memoria di Sara Campanella diventa impegno civile Schifani | Nel suo ricordo uniti contro la violenza

Un’aspirante studentessa universitaria è stata uccisa il 31 marzo 2025 a Messina mentre frequentava un corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico. La sua memoria diventa simbolo di impegno civile, con un messaggio di unità contro la violenza. Il presidente del Senato ha commentato che il ricordo della vittima deve rafforzare la solidarietà. La vittima studiava nella stessa città dove è stata uccisa.

A Messina studiava, e a Messina è stata uccisa il 31 marzo 2025 mentre frequentava il corso di laurea triennale in Tecniche di laboratorio biomedico dell’Università. Oggi il suo nome torna invece tra i banchi di scuola, a Misilmeri, dove la comunità ha scelto di intitolarle la scuola secondaria. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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