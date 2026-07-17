Nel mirino i soldi dati alla Pro Loco Scatta l’esposto alla Corte dei conti

Due consiglieri comunali di Voltiamo Pagina hanno presentato un esposto alla Corte dei Conti, contestando un contributo erogato dal Comune alla Pro Loco. La denuncia riguarda la gestione di fondi pubblici destinati all’associazione locale. I consiglieri hanno deciso di portare l’argomento all’attenzione dell’ente di controllo, senza specificare ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui presunti illeciti.

I consiglieri comunali di Voltiamo Pagina Matteo Zoppini e Gabriele Franchi portano l’amministrazione comunale di fronte alla Corte dei Conti: presenteranno un esposto su un contributo comunale destinato alla Pro Loco. Oggetto della contestazione è l’organizzazione del festival ’ Impruneta Go ’ del 2025: da un importo inizialmente previsto di 5mila euro, è passato a 30mila euro. "A novembre la giunta ha deliberato questo incremento del 500% "a fronte di costi aggiuntivi emersi in fase esecutiva – riferiscono Zoppini e Franchi -. Due settimane dopo l’ufficio competente firma la relativa determina. Passano pochi giorni e la responsabile del servizio finanziario richiede un’integrazione dei documenti per valutarne gli aspetti contabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Nel mirino i soldi dati alla Pro Loco. Scatta l’esposto alla Corte dei contiSotto la lente il festival ’Impruneta Go’: l’importo previsto è passato da 5mila a 30mila euro. L’opposizione: La responsabile aveva espresso un giudizio contabile negativo e poi è stata rimossa. lanazione.it