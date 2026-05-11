Elezioni Pompei esposto alla Procura e alla Corte dei Conti | In corso atti amministrativi illegittimi per influenzare il voto
Un candidato alle prossime elezioni amministrative ha presentato un esposto ufficiale alla Procura e alla Corte dei Conti, denunciando atti amministrativi che ritiene illegittimi e che potrebbero influenzare il voto. La segnalazione, depositata il 11 maggio, è indirizzata alle autorità competenti e riguarda presunte irregolarità legate alle procedure in corso. La denuncia si inserisce nel quadro delle attività di vigilanza e controllo sulle operazioni amministrative relative alle elezioni del prossimo anno.
Claudio D'Alessio, candidato Sindaco per le prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, comunica di aver depositato stamane, 11 maggio, un formale esposto-denuncia indirizzato al Prefetto di Napoli, al Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata e alla Procura regionale della.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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