Elezioni Pompei esposto alla Procura e alla Corte dei Conti | In corso atti amministrativi illegittimi per influenzare il voto

Un candidato alle prossime elezioni amministrative ha presentato un esposto ufficiale alla Procura e alla Corte dei Conti, denunciando atti amministrativi che ritiene illegittimi e che potrebbero influenzare il voto. La segnalazione, depositata il 11 maggio, è indirizzata alle autorità competenti e riguarda presunte irregolarità legate alle procedure in corso. La denuncia si inserisce nel quadro delle attività di vigilanza e controllo sulle operazioni amministrative relative alle elezioni del prossimo anno.

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