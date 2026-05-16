Peretola l’aeroporto ancora nel mirino In 1500 contro la nuova pista | Esposto anche alla Corte dei Conti

Da lanazione.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Peretola, l’aeroporto continua a essere al centro di contestazioni legali. Questa volta, circa 1500 persone hanno presentato un esposto alla Corte dei Conti riguardo alla nuova pista, evidenziando le loro opposizioni. La vicenda riguarda le procedure e le decisioni prese in merito ai lavori, che hanno suscitato numerose critiche tra cittadini e associazioni. La questione riguarda anche aspetti di gestione e di impatto ambientale, che sono stati oggetto di approfondimenti ufficiali.

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Firenze, 16 maggio 2026 – Un maxi materassino a forma di fenicottero rosa circondato da tanti fenicotteri più piccoli. Presenza originale quella che si è fatta notare  nel corteo no aeroporto, organizzato da un lungo elenco di associazioni e comitati, che ha sfilato dal polo scientifico per arrivare nel centro di Sesto e fare ritorno nel campus universitario. Un ‘serpentone’ di almeno 1500 persone che ha manifestato, con cartelli e striscioni  per dire che, nella Piana, la nuova pista aeroportuale proprio non ci può stare e che il parco deve essere l’elemento ordinatore delle politiche. https:www.lanazione.itvideosesto-la-manifestazione-contro-il-nuovo-aeroporto-di-peretola-j0g2xb4r “Questa non è una manifestazione contro qualcosa – ha spiegato il presidente regionale di Legambiente, Fausto Ferruzza – questa è una manifestazione ’per’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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