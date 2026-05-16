Peretola l’aeroporto ancora nel mirino In 1500 contro la nuova pista | Esposto anche alla Corte dei Conti

A Peretola, l’aeroporto continua a essere al centro di contestazioni legali. Questa volta, circa 1500 persone hanno presentato un esposto alla Corte dei Conti riguardo alla nuova pista, evidenziando le loro opposizioni. La vicenda riguarda le procedure e le decisioni prese in merito ai lavori, che hanno suscitato numerose critiche tra cittadini e associazioni. La questione riguarda anche aspetti di gestione e di impatto ambientale, che sono stati oggetto di approfondimenti ufficiali.

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