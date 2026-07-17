Neanche il maltempo ferma il Praticio Beer Fest

Da ilrestodelcarlino.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Praticio Beer Fest si è svolto nonostante il maltempo che ha colpito la provincia reggiana mercoledì. La serata inaugurale è stata annullata a causa di alberi caduti, stand danneggiati dalle raffiche di vento e coperture abbattute. Nonostante i danni, i volontari hanno proseguito le attività.

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Nemmeno la violenta ondata di maltempo che mercoledì ha investito la provincia reggiana è riuscita a fermare il Praticio Beer Fest. Alberi caduti, stand devastati dalle raffiche e coperture abbattute hanno imposto l’annullamento della serata inaugurale, ma non hanno piegato i volontari. Dopo la tremenda bufera non esistevano più le condizioni di sicurezza per aprire al pubblico. "Abbiamo sperato fino all’ultimo, ma i danni erano troppo importanti per ripristinare l’area in tempo e garantire la sicurezza di tutti", spiegano gli organizzatori. La risposta è arrivata nel giro di poche ore. Volontari, amici del Praticio e abitanti del paese si sono presentati al parco per rimuovere rami e risistemare le strutture. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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