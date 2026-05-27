A Concorezzo il Brianza Beer & Fest

Notizia in breve

Dal 29 al 31 maggio 2026, a Villa Zoja a Concorezzo, si svolgerà il Brianza Beer & Fest. L’evento si rivolge agli appassionati di birra artigianale, cibo di strada e intrattenimento dal vivo. L’iniziativa si svolge negli spazi della villa e durerà tre giorni. Non sono stati indicati dettagli su espositori, artisti o programma specifico.