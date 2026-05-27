A Concorezzo il Brianza Beer & Fest
Dal 29 al 31 maggio 2026, a Villa Zoja a Concorezzo, si svolgerà il Brianza Beer & Fest. L’evento si rivolge agli appassionati di birra artigianale, cibo di strada e intrattenimento dal vivo. L’iniziativa si svolge negli spazi della villa e durerà tre giorni. Non sono stati indicati dettagli su espositori, artisti o programma specifico.
Dal 29 al 31 maggio 2026 negli spazi di Villa Zoja, a Concorezzo, si apre il Brianza Beer & Fest, l'evento dedicato agli amanti della birra artigianale, del cibo di strada e dell'intrattenimento dal vivo. Il programmaSaranno presenti birrifici artigianali, food truck, area bar con birra e spritz. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Notizie e thread social correlati
Birra artigianale protagonista: a Pontecagnano arriva il "PonteHop Beer Fest"Dal 29 al 31 maggio, a Pontecagnano Faiano, si svolge la prima edizione del PonteHop Beer Fest, un evento dedicato alla birra artigianale della...
Sacchi celebra 15 anni in Liguria con il primo Beer Fest di GenovaSacchi ha festeggiato 15 anni di presenza in Liguria con l’organizzazione del primo Beer Fest a Genova, tenutosi presso la Marina Genova Aeroporto.
Argomenti più discussi: Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voi; Luigi Schigi D’Amelio rilancia dalla Brianza con un progetto brassicolo ispirato al Belgio.
Concorezzo, Asfalti Brianza dovrà smaltire la montagna di rifiuti nel bitumificioConcorezzo (Monza Brianza), 10 Ottobre 2025 - Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla società di Asfalti Brianza contro l’ordinanza del Tar di Milano, che già aveva rigettavo la ... ilgiorno.it
Condannati i vertici di Asfalti Brianza: A Concorezzo una montagna di rifiuti da smaltireDue condanne per i reati ambientali di Asfalti Brianza, il bitumificio di Concorezzo dal quale, fino al 2019, si sono sprigionati odori nauseabondi che hanno reso la vita impossibile a migliaia di ... milano.corriere.it