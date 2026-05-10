Urbana Street Fest | il maltempo ferma la festa evento rinviato

Da ilrestodelcarlino.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Forlì, nella giornata di domenica, l’evento Urbana Street Fest è stato annullato a causa del maltempo. Gli organizzatori hanno diffuso una comunicazione ufficiale in cui hanno annunciato il rinvio della manifestazione, motivandolo con le previsioni meteorologiche avverse e il rischio di pioggia forte. La decisione è arrivata in seguito alle condizioni atmosferiche che si sono manifestate durante la giornata.

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Forlì, 10 maggio 2026 - Un brusco stop dettato dalle nuvole rovina i piani della domenica forlivese. Gli organizzatori di Urbana Street Fest hanno ufficialmente comunicato il rinvio della manifestazione a causa del rischio maltempo   e delle previsioni meteorologiche sfavorevoli. Il progetto mirava a portare nel cuore di Forlì un'ondata di freschezza e cultura urbana, con due palchi montati lungo corso della Repubblica ad ospitare i migliori artisti forlivesi. Nonostante la delusione, la sicurezza del pubblico e la garanzia di offrire uno spettacolo di qualità hanno prevalso. Lo staff ha promesso che l'attesa renderà l'evento "ancora più speciale".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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