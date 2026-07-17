Un movimento patriota ha promosso la chiusura di alcune moschee e invitato le donne di sinistra a unirsi alla lotta contro l’Islam radicale. Nel contempo, ha fatto riferimento a un ufficiale militare critico nei confronti delle politiche di governo, sottolineando che lui ha scelto di stare all’opposizione e che il confronto avviene con i partiti di maggioranza. Nessuna menzione di nomi o enti specifici.

Chiusura delle moschee e un invito alle donne della sinistra a unirsi alla "battaglia" contro l’ Islam radicale. Ma anche un richiamo a Roberto Vannacci: "Ha scelto di stare all’opposizione e noi ci confrontiamo con i partiti di maggioranza". Sono stati questi i temi al centro della serata con le europarlamentari della Lega nel gruppo Patrioti per l’Europa, le tre "Meuf", (termine dello slang bruxellese che sta per donne), Susanna Ceccardi, Silvia Sardone e Anna Cisint. L’incontro si è svolto mercoledì scorso al Bagno Italia. Tra piatti di cozze e insalate di mare serviti a buffet nel ristorante dello stabilimento balneare di Marina di Pisa, scelto forse non a caso per il nome, così come quello dell’evento, "Né velo né bavaglio", le tre leghiste hanno presentato il programma portato avanti in Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Né velo né bavaglio". La ‘crociata‘ dei patrioti contro l’islamizzazione

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