Mille persone in piazza contro il Cpr | Né a Piedicastello né altrove
Migliaia di persone si sono radunate in piazza per protestare contro i Centri di Permanenza per i Rimpatri, esprimendo forte opposizione alla loro presenza. Durante la manifestazione, alcuni partecipanti hanno affermato che i Cpr sono ambienti disumani e che ospitano persone con irregolarità amministrative, come la mancanza di permesso di soggiorno, anche quando non hanno commesso reati. La protesta si è svolta senza incidenti e ha coinvolto diverse fasce della popolazione locale.
“I Cpr sono luoghi disumani, destinati a persone soggette a irregolarità amministrative, come la mancanza di un permesso di soggiorno, anche quando non commettono alcun reato. È per questo motivo che non vanno realizzati né qui, né altrove”. Queste, in sintesi, le parole espresse all’unanimità da. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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