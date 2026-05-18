Mille persone in piazza contro il Cpr | Né a Piedicastello né altrove

Migliaia di persone si sono radunate in piazza per protestare contro i Centri di Permanenza per i Rimpatri, esprimendo forte opposizione alla loro presenza. Durante la manifestazione, alcuni partecipanti hanno affermato che i Cpr sono ambienti disumani e che ospitano persone con irregolarità amministrative, come la mancanza di permesso di soggiorno, anche quando non hanno commesso reati. La protesta si è svolta senza incidenti e ha coinvolto diverse fasce della popolazione locale.

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