Né velo né bavaglio a Marina di Pisa l’evento dei Patrioti per l’Europa

Da lanazione.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Marina di Pisa si è svolto l’evento “Né velo né bavaglio” organizzato dai Patrioti per l’Europa. L’iniziativa si è tenuta al Bagno Italia e ha visto la partecipazione di Susanna Ceccardi e delle europarlamentari Silvia Sardone e Anna Cisint. La manifestazione ha coinvolto un pubblico di cittadini e si è concentrata su tematiche politiche e sociali, senza ulteriori dettagli su interventi o conclusioni.

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Al Bagno Italia l’iniziativa organizzata da Susanna Ceccardi con le europarlamentari Silvia Sardone e Anna Cisint. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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