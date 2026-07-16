Né velo né bavaglio a Marina di Pisa l’evento dei Patrioti per l’Europa

Notizia in breve

A Marina di Pisa si è svolto l’evento “Né velo né bavaglio” organizzato dai Patrioti per l’Europa. L’iniziativa si è tenuta al Bagno Italia e ha visto la partecipazione di Susanna Ceccardi e delle europarlamentari Silvia Sardone e Anna Cisint. La manifestazione ha coinvolto un pubblico di cittadini e si è concentrata su tematiche politiche e sociali, senza ulteriori dettagli su interventi o conclusioni.