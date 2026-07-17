Il presidente del CONI non ha ancora trovato una soluzione per evitare Pirlo come possibile ct della Nazionale, mentre spunta il nome di Palladino. Secondo Tuttosport, quest’ultimo potrebbe essere scelto come nuovo commissario tecnico. Oggi i quotidiani dedicano poco spazio alla Nazionale e alle questioni legate alla selezione tecnica. Non ci sono ancora annunci ufficiali o conferme riguardo alla scelta del nuovo allenatore.

Palladino può salvare Malagò. Palladino ct della Nazionale? Possibile, secondo il quotidiano Tuttosport. Oggi sui quotidiani si scrive poco di Nazionale. La situazione è di stallo. Malagò deve sbrogliare una matassa intricata. Non sa più come evitare Pirlo sulla panchina dell’Italia. Ha fortemente voluto Maldini come direttore tecnico e ora non sa come uscirne. Perché Maldini, insieme col suo braccio destro Leonardo, vorrebbe Pirlo sulla panchina dell’Italia. Una scelta che a voler essere magnanimi suona come imbarazzante. Malagò sta provando in ogni modo a convincere Maldini che forse non è il caso, che il curriculum di Pirlo è scadente come pochi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nazionale: Malagò non sa più come evitare Pirlo, spunta Palladino

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