Naspi per i detenuti c’è l’ok dell’Inps | quando hanno diritto alla disoccupazione

L’Inps ha pubblicato una circolare il 16 luglio per chiarire quando i detenuti possono ricevere la Naspi. La decisione si basa sulle indicazioni più recenti della Corte di Cassazione. La circolare specifica le condizioni in cui i lavoratori in carcere hanno diritto alla disoccupazione. La norma riguarda le situazioni in cui i detenuti avevano un rapporto di lavoro prima dell’arresto e soddisfano altri requisiti previsti.

L’Inps ha recepito i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione e, con un’apposita circolare pubblicata il 16 luglio, ha chiarito in quali casi i lavoratori detenuti possono accedere alla Naspi. L’indennità di disoccupazione è infatti destinata a chi ha svolto attività lavorativa all’interno degli istituti penitenziari, ma nel rispetto di determinate condizioni. Quando spetta la Naspi ai detenuti. La circolare individua quattro casi specifici nei quali il detenuto può accedere all’indennità di disoccupazione, e questi sono: Ovviamente, in tutte le ipotesi sopra elencate, è possibile richiedere la Naspi se si possiedono tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, ovvero aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Pagamenti NASPI Aprile 2026: quando arriva la disoccupazione Inps

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