NASpI giugno 2026 calendario pagamenti Inps | quando è previsto l’accredito

Da quifinanza.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per giugno 2026, sono previsti i pagamenti dell’Inps per i beneficiari dell’assegno di disoccupazione NASpI e Dis-Coll. Le date di accredito sono state comunicate dall’istituto e riguardano i pagamenti previsti nel mese. La programmazione si riferisce ai beneficiari che hanno presentato domanda e hanno diritto alle indennità. Le date di pagamento variano in base alla categoria e alla data di presentazione delle domande. I pagamenti vengono effettuati con accredito diretto sui conti correnti indicati dai beneficiari.

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Il mese di giugno 2026 porta con sé i nuovi accrediti per migliaia di beneficiari dell’ assegno di disoccupazione, ovvero  NASpI e Dis-Coll. Le due misure, lo si ricorda, sono riconosciute rispettivamente ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori che hanno perso l’occupazione. Pagamento NASpI e Dis-Coll giugno 2026. Anche per giugno non esiste una data unica valida per tutti: i tempi di pagamento dipendono infatti da diversi fattori, tra cui la decorrenza della prestazione, la data di presentazione della domanda, l’avanzamento della lavorazione e l’eventuale presenza di sospensioni o comunicazioni reddituali da verificare. Per chi riceve già regolarmente la NASpI, l’accredito della mensilità riferita a maggio è atteso nella prima metà del mese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Pagamento Naspi Giugno 2026: Ecco il calendario Inps

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