NASpI giugno 2026 calendario pagamenti Inps | quando è previsto l’accredito

Notizia in breve

Per giugno 2026, sono previsti i pagamenti dell’Inps per i beneficiari dell’assegno di disoccupazione NASpI e Dis-Coll. Le date di accredito sono state comunicate dall’istituto e riguardano i pagamenti previsti nel mese. La programmazione si riferisce ai beneficiari che hanno presentato domanda e hanno diritto alle indennità. Le date di pagamento variano in base alla categoria e alla data di presentazione delle domande. I pagamenti vengono effettuati con accredito diretto sui conti correnti indicati dai beneficiari.