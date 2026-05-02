Pagamenti maggio 2026 dalle pensioni all' Assegno unico fino alla Naspi | il calendario completo dell' Inps
L'Inps ha annunciato il calendario dei pagamenti per le principali prestazioni previste nel mese di maggio 2026. Tra le voci interessate ci sono le pensioni, l'Assegno unico e la Naspi. Le date di accredito sono state comunicate ufficialmente e riguardano diverse categorie di beneficiari. Il sistema di pagamenti si svolgerà nel rispetto delle scadenze stabilite dall'ente previdenziale.
L'Inps ha definito le tempistiche per i pagamenti delle principali prestazioni previste per il mese di maggio 2026. Il calendario interessa milioni di cittadini e coinvolge trattamenti.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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