Pagamenti maggio 2026 dalle pensioni all' Assegno unico fino alla Naspi | il calendario completo dell' Inps

Da ilmessaggero.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inps ha annunciato il calendario dei pagamenti per le principali prestazioni previste nel mese di maggio 2026. Tra le voci interessate ci sono le pensioni, l'Assegno unico e la Naspi. Le date di accredito sono state comunicate ufficialmente e riguardano diverse categorie di beneficiari. Il sistema di pagamenti si svolgerà nel rispetto delle scadenze stabilite dall'ente previdenziale.

L'Inps ha definito le tempistiche per i pagamenti delle principali prestazioni previste per il mese di maggio 2026. Il calendario interessa milioni di cittadini e coinvolge trattamenti.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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