Napoli via libera per il rinnovo biennale | manca solo l’ufficialità

Notizia in breve

L’accordo tra il Napoli e l’Apt della Val di Sole per il ritiro estivo in Trentino sarà rinnovato per altri due anni. Nei prossimi giorni, sarà firmato il prolungamento, che manterrà il ritiro azzurro nella località fino al 2028. La notizia arriva da fonti locali e conferma il rinnovo del contratto tra le parti, senza ancora una comunicazione ufficiale.