Napoli via libera per il rinnovo biennale | manca solo l’ufficialità

Da spazionapoli.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’accordo tra il Napoli e l’Apt della Val di Sole per il ritiro estivo in Trentino sarà rinnovato per altri due anni. Nei prossimi giorni, sarà firmato il prolungamento, che manterrà il ritiro azzurro nella località fino al 2028. La notizia arriva da fonti locali e conferma il rinnovo del contratto tra le parti, senza ancora una comunicazione ufficiale.

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Il Napoli estende il suo legame con Dimaro. Secondo Il Mattino, nei prossimi giorni l’Apt della Val di Sole firmerà il prolungamento di due anni dell’accordo con gli azzurri, confermando la permanenza del ritiro estivo in Trentino fino al 2028. Dimaro blindato: l’accordo che non si tocca. La struttura trentina non ha alcuna intenzione di perdere questi dieci giorni di calcio azzurro ogni estate. Il rinnovo biennale rappresenta una certezza organizzativa per la società partenopea, che potrà pianificare con anticipo le fasi preparatorie della stagione. La Val di Sole diventa così una base stabile per il Napoli, eliminando ogni incertezza legata a possibili cambiamenti di sede. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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