Massimiliano Allegri è vicino a diventare il nuovo allenatore del club di calcio. La firma di un contratto biennale è ancora in attesa di formalizzazione, ma le trattative sono in fase avanzata. La decisione sembra ormai definitiva, anche se i dettagli burocratici devono ancora essere completati. La scelta del tecnico segue le dimissioni dell’allenatore precedente, con il club che si sta preparando ad annunciare ufficialmente l’accordo.

Massimiliano Allegri è ormai destinato a diventare il nuovo allenatore del Calcio Napoli. Restano da definire gli ultimi dettagli burocratici e la firma sul contratto biennale, ma la scelta di Aurelio De Laurentiis sembra ormai fatta. Il Calcio Napoli ha scelto il proprio allenatore per la prossima stagione. Salvo sorprese dell’ultima ora, sarà Massimiliano Allegri a raccogliere l’eredità di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Nelle ultime settimane il club partenopeo aveva mantenuto aperte due piste principali. Da una parte Massimiliano Allegri, dall’altra Vincenzo Italiano, reduce dall’esperienza al Bologna e da tempo apprezzato dal presidente azzurro. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli-Allegri, manca solo l’ufficialità: sarà lui il successore di Conte

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ALLEGRI AL NAPOLI! ACCORDO TOTALE, MANCA SOLO LANNUNCIO UFFICIALE!

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